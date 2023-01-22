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Pendik’te Park halindeki üç araca çarpan alkollü sürücü kamerada

Pendik’te Park halindeki üç araca çarpan alkollü sürücü kamerada
22.01.2023 10:54

OTOMATİK OYNAT

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Pendik’te hafif ticari araç sürücüsü virajı alamayarak park halindeki üç araca çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün üç araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 23.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki üç araca çarpan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Üç araçta maddi hasar oluşmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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