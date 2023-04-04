Pendik'te korkunç olay! Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü... O anlar kamerada

İstanbul Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı." dedi.