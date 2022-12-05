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Pendik’te kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu

Pendik’te kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu
05.12.2022 11:08

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Pendik'te sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsüne, yolda ilerlemekte olan bir otomobil çarptı. Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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