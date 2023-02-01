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Pendik’te ısıtma soğutma sistemleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı

Pendik’te ısıtma soğutma sistemleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı
01.02.2023 21:40

OTOMATİK OYNAT

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Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan ısıtma-soğutma sistemleri üretimi yapan fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken fabrika kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluşurken yangın çıktığı esnada içeride işçilerin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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