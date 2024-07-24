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Pendik'te gece saat saatlerinde denize giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 12:13 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 12:13

Pendik'te gece saat saatlerinde denize giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti

Olay, Pendik Kaynarca Sahil Bulvarı üzerindeki sahil parkında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahil parkından denize giren bir kişi kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, sahil güvenlik ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri denizde kaybolan vatandaşı bulabilmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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