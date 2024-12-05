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Pendik'te feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Pendik'te feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 17:26

Pendik'te 2 motosikletin çarpışması sonucunda 1 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 2 motosiklet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler orta bariyere savruldu. Savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Hasan Akdaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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