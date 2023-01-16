Pendik'te bir Kuyumcuda hırsızlık anı! Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Pendik'te saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın kapalı olduğu esnada kuyumcu önüne araçla gelen 5 şüpheli, kuyumcu dükkanının kepengini demir levye ile zorlayarak açtı. İçeriye giren 4 şüpheli, kısa sürede çekmece ve raflarda bulunan ziynet eşyaları yanında getirdikleri kasalara doldurdu ve araca taşıdı. Dükkan önünde çalışır halde bekleyen araca binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.