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Pendik’te bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Pendik’te bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü
27.01.2023 16:22

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Pendik’te 2 grup bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgayı mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Çıkan kavgada mahalle savaş alanına dönerken, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Olay, Pendik’te Kaynarca Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olan 2 grup mahallede karşılaştı. Mahallede karşı karşıya gelen 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taraflardan biri diğerine bıçakla saldırırken karşı taraf motosiklet kaskı ile karşılık verdi.

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