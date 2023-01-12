Pencereden düşerek hayatını kaybeden kadınla ilgili olay yerinde keşif yapıldı

Eskişehir’de 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın sevgilisiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma savcısı ve uzman bilirkişi heyetiyle birlikte olayın gerçekleştiği evde keşif yapıldı. Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu keşif alanına gelerek şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili, “Çok mutluyum ama benim kuzum geri gelmeyecek. Bu 6 buçuk ay önce olacaktı, bugün oldu” dedi. 8 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), yaklaşık 3 aydır sevgilisiyle birlikte Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşıyordu. Kılınç, 20 Haziran 2022 gecesi saat 21.30 sıralarında kaldığı evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Kılınç, yoğun bakım ünitesinde 10 saatlik komanın ardından hayatını kaybetti.