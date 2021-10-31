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Pazarcılar birbirine girdi, o anlar kameralara takıldı

Pazarcılar birbirine girdi, o anlar kameralara takıldı
31.10.2021 14:02
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Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan pazar da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga, araya giren diğer pazar esnafları tarafından güçlükle yatıştırıldı. Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan pazarda öğle saatlerinde pazarda tezgahları bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavga da iki grupta bulunan kişiler arasında tekme tokat kavga çıktı. Birbirlerine saldıran grubu araya giren diğer pazarcılar ayırmak istedi. Uzun bir süre birbirlerine saldıran grubu çevrede bulunanlar güçlükle ayırabildi. Yaşanan bu kavga etrafta bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası görülüyor.

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