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Pazar esnafı birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Pazar esnafı birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
12.10.2022 09:32

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da kurulan bir pazarda iki pazarcı arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma yerini sandalye ve sopalara bıraktı. O anlar kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Pazarında tezgah açan pazarcılar arasında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kapma sebebiyle başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada ise sandalye ve sopalar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına dönerken; kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha fazla büyümeden son buldu. Pazarcıların birbirinden şikayetçi olmadığı ve tartışmanın son bulduğu öğrenildi.

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