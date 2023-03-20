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Parke taşıyla banka ATM’lerini tahrip etti

Parke taşıyla banka ATM’lerini tahrip etti
20.03.2023 19:19

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde gece saatlerinde bir kişi kilit parke taşıyla banka ATM’lerini tahrip etti. Yaşananları olay mahallinde bulunan vatandaşlar cep telefonuyla kayıt etti. Sabah ATM’lerin önüne gelen vatandaşlar, dört bankaya ait cihazlarda işlem yapamadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, suçlunun yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede O.T. (25) isimli genci yakaladı. Gözaltına alınan gencin zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.

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