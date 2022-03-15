Park halindeki otomobilin alev aldı o anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe’de sürücüsünün evinin önünde park ettiği otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sarmasıyla yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın yandığı anlar ise kameraya yansıdı. Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde işten eve gelen Muhammed Ali Yılmaz otomobilini evinin önüne park edip eve girdi. Park halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın önünü sardı. Yangına tanık olan çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yanan araç maddi hasar aldı. Otomobilin motor kısmının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.