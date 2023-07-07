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Park halindeki otomobile çarpan araç böyle takla attı

Park halindeki otomobile çarpan araç böyle takla attı
07.07.2023 19:11 - Son Güncelleme: 07.07.2023 19:13

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu'da park halindeki araçlara çarpıp devrilen otomobilin içinde anne ve kızı emniyet kemeri takması sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşam Videoları

Kaza, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Askent mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkiinden Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden F.A. idaresindeki 39 BB 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak yan yattı. Kaza sonrası sürücü F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı E.A. emniyet kemeri takması sayesinde devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın LPG'li olması nedeniyle patlama riskine karşı müdahalede bulundu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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