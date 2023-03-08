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Park halindeki araçların üzerine çöp döküp, metalle çizdi! O anlar kameraya böyle yansıdı

Park halindeki araçların üzerine çöp döküp, metalle çizdi! O anlar kameraya böyle yansıdı
08.03.2023 17:13

OTOMATİK OYNAT

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Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 3'ü deprem sonrası Hatay’dan Ankara’ya gelen Mehmet S.'ye ait park halindeki 4 otomobilin üzerine poşetlerin içindeki çöpleri boşalttıktan sonra metal cisimle çizerek kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Yaşam Videoları

Araçların sahibi Mehmet S.'nin arkadaşı Deniz Can Pekgöz, kamera görüntülerini izleyince şok olduklarını belirterek, "Aile depremin 3'üncü günü Hatay'ın Samandağ ilçesinden geldi. Eşlerini ve çocuklarını buraya yerleştirdikten sonra Hatay'a dönerek araçlarını getirdiler. Arabaların üstüne çöp dökülmüş. Görüntüleri izleyince şok olduk. Burası zincir markete ait otopark, bunlar hoş şeyler değil. Bu olaydan sonra arkadaşlar Hatay'a dönmek istiyorlar. Ailenin psikolojisi depremden dolayı zaten bozuk. Burası işlek cadde. Kimse de uyarmamış. Olayda 3 tane araç zarar gördü. Yapan kişiyi kimse tanımıyor. Şikayetçi olalım istedik; ama depremzede arkadaşlar 'Bırakalım, Allah'ından bulsun' dediler" diye konuştu.

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