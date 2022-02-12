Park halindeki araçların hayalet göstergelerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Park halindeki lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan 3 şüpheli yakalandı. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul’un Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen olayda, park halindeki lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerde, şahısların hırsızlık yapacakları otomobillerin yanına kendi araçlarıyla gelmeleri ve dakikalar içerisinde hayalet göstergelerin şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Ekipler tarafından kısa sürede şüphelilerin kimlikleri belirlenerek adreslerine operasyon yapıldı.