Haberler Yaşam Videoları Park halindeki araca otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Park halindeki araca otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Park halindeki araca otomobil çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti
19.12.2021 11:16

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:56
Buz tutan yollarda ilerleyen...
Ana Sayfa 00:26
''Çok acemiyim'' yazısıyla...
Ana Sayfa 01:22
31 yaşındaki genç kayısı...
Ana Sayfa 00:46
Servis ile otobüs şoförü...
Ana Sayfa 00:30
Sokak köpeğinin kovaladığı...
Ana Sayfa 01:01
Metrobüs yolunda feci kaza!
Ana Sayfa 00:13
Maymunlardan korkunç intikam!
Ana Sayfa 00:21
Hülya Avşar jartiyerli sahne...
Ana Sayfa 00:26
Kardeşlerim 34. bölüm fragman...
Ana Sayfa 00:58
Alparslan Büyük Selçuklu 7....
Ana Sayfa 00:45
Destan 5. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:06
Algı Eke’den ayna karşısında...

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada sürücünün yanındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan N.Y(23) idaresindeki 52 HH 664 plakalı otomobil sağ şeritte park halinde bulunan 52 LF 848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan Ayfer Tunç ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri ağır yaralı bayanı otomobilden çıkardı. Yaralı, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA