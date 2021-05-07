RAMAZAN İMSAKİYE
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Park halindeki araca çarpan sürücü 5 kişi tarafından dövüldü

Park halindeki araca çarpan sürücü 5 kişi tarafından dövüldü
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobiliyle park halindeki araca çarpan sürücü, çarptığı aracın sahibi ve 5 yakını tarafından darp edilerek ağır yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal G. otomobiliyle evine giderken park halinde bulunan bir araca çarptı.

Olayı gören araç sahibi ve yakınları Ünal G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Araç sahibi ve 5 yakını Ünal G.'yi darp etti. Olayı gören çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kavgada ağır şekilde yaralanan Ünal G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken öfkeli araç sahibi ve yakınları polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan saldırı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. Ünal G.'nin tedavisi Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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