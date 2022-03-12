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Park halindeki araç alev topuna döndü! O anlar kamerada

Park halindeki araç alev topuna döndü! O anlar kamerada
12.03.2022 14:55

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Beylikdüzü’nde park halindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Özgür Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 34 TCKB 203 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu gören araç sahibi ve mahalleli yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, araç hurdaya kullanılamaz hale geldi.

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