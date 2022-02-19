Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada

Adana’da elektrikli bisikletin çalınması anbean görüntülenirken, polisin yakaladığı zanlı güvenlik kamerasında şahsın kendisine çok benzediğini ama bisikleti çalmadığını söyledi. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.P., 11 Şubat gecesi elektrikli bisikletini evinin önüne park edip, şarja taktı. Sabah saatlerinde evden çıkan S.P., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. S.P.’nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, evin önüne gelen bir kişinin şarj kablosunu söktüğü elektrikli bisikleti çalıp, bölgeden ayrıldığını tespit etti.