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Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanını sokak ortasında darp etti

Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanını sokak ortasında darp etti
15.07.2022 17:00

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş yeri sahibi M.T., yanında çalıştırdığı ve dükkanından para çaldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi 694. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde işletmesi bulunan M.T., yanında çalıştırdığı ve parasını çaldığı iddia ettiği Ş.Y. ile sokak üzerinde karşılaştı. Çalışanın kaçmaya çalıştığı esnada önünü kesen M.T., Ş.Y.’i sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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