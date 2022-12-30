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Paraguay’dan Türkiye’ye seyahat eden kadının valizinden 5 kiloya yakın kokain çıktı

Paraguay’dan Türkiye’ye seyahat eden kadının valizinden 5 kiloya yakın kokain çıktı
30.12.2022 20:44

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Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliğinden (SENAD) yapılan açıklamaya göre, başkent Asunsion yakınlardaki Silvio Pettirossi Uluslararası Havaalanı’nda 28 Aralık Çarşamba gece saatlerinde yaşanan olayda, Rocky adlı narkotik köpeğin uyarısı sonucu Türkiye’ye seyahat etmekte olan bir kadının valizlerinde yapılan aramada 2 valize gizlenmiş halde toplam 4 kilo 956 gram siyah kokain ele geçirildi. Valizlerin sahibi olan Paraguay asıllı 31 yaşındaki Yessica Graciela Ibarra Ibanez adlı kadın tutuklandı ve ele geçirilen uyuşturucunun diğer tüm delilerle birlikte SENAD Operasyon Üssü’ne gönderildiği bildirildi. Yakalanan kokainin muhtemelen kontroller sırasında dikkat çekmemesi için siyah renkte hazırlandığı ifade edilirken, Türkiye’deki piyasa değerinin yaklaşık 500 bin dolar olduğu belirtildi.

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