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Panelvan ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan yat yatarak devrilirken kazada 2 kişi yaralandı

Panelvan ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan yat yatarak devrilirken kazada 2 kişi yaralandı
09.01.2023 23:03

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CPT 965 plakalı panelvana, caddeye girmek isteyen 34 AKZ 35 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan yan yatarken otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan panelvanın içinde bulunan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisindeki yaralıları, yapılan ilk müdahelenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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