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Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
26.12.2021 08:51

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Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde arızalanan telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezinde bir otelin telesiyej hattında arıza meydana geldi. Arızalanan telesiyej hattında toplamda 17 kişi mahsur kaldı. Otel görevlilerinin ve vatandaşların üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi. Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “Erzurum Palandöken’de bir otele ait kayak pistindeki telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 8 telesiyejdeki 17 vatandaşımız kurtarılmıştır”

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