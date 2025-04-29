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Pakistan’da petrol tankeri faciası: 2 ölü 26 yaralı!
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Pakistan’da petrol tankeri faciası: 2 ölü 26 yaralı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:46:20

Naushki bölgesinde sızıntı sonrası alev alan petrol tankeri patladı. Faciada 2 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu kritik.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Naushki bölgesinde, sızıntı sonrası alev alan bir petrol tankeri , kısa süre sonra patladı . Patlama anı kameralara yansırken, çevredeki insanlar panikle kaçıştı.

Faciada, alev topuna dönen tankerin sürücüsü ile çevredeki bir kişi hayatını kaybetti , 56 kişi yaralandı . Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, güneydeki Karaçi şehrine hava yoluyla sevk edildikleri öğrenildi.

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti , eyaletin başkenti Ketta'daki hastaneyi ziyaret ederek , doktorlara yaralılara mümkün olan en iyi bakımı sağlamaları yönünde talimat verdi.

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