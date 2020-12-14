Müge Anlı son bölüm: Adana Kozan'da ağızları açık bırakan kaçış planı! Engelli sözlüsünün ailesini baklavayla uyuttu...

Müge Anlı 14 Aralık 2020: Adana Kozan'da ağızları açık bırakan olay! Baklavayla herkesi uyutup engelli kızı kaçırdılar. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Emine Elbüken'i araştırıyor. 16 yaşındaki engelli kızı 28 yaşındaki sözlüsü baklavayla kaçırdı. Elbüken ailesinin evine misafirliğe giden şahıs dışında baklavayı yiyen herkes yarım saat içinde uyurken, günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı 14 Aralık 2020: Adana Kozan'da ağızları açık bırakan olay! Müge Anlı son bölümde baklavayla kardeşimi kaçırdılar diyen abla F.K.'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. 28 yaşındaki bir genç, 16 yaşındaki engelli sözlüsünü kaçırdı. Misafirliğe gittiği sözlüsünün evine baklava götüren M.E. isimli şahısın baklavayla aileyi uyutup sözlüsünü kaçırması üzerine gözü yaşlı abla, Müge Anlı'dan yardım istedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Adana'da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan'daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.