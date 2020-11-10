Müge Anlı (10 Kasım) son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinden son dakika gelişmesi! Eşarp, halı ve gözlük bulundu...

Müge Anlı (10 Kasım) son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik ararken bulunan eşyalar stüdyoda bulunan Uysal ailesini gözyaşlarına boğdu. Müge Anlı'daki Zeliha ve Cevdet Uysal çiftine ne oldu? İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini aktardı. Afyonkarahisar'da geniş kapmsamlı arama çalışmaları devam ediyor...

Afyonkarahisar Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor. Çiftinin bulunması için dalgıç polisler tarafından gölette arama başlatıldı.

Müge Anlı ekibi çiftin kaybolduğu mahalleye gitti. Çiftin evi köyün evin en sonunda olduğu hemen onun 5 adım yakınında şüphelenilen Denizli'de oturan Zeliha Uysal'ın kardeşi Bünyemin Altınay evinin bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphe duyulan diğer kardeşi Kadir Altınay'ın ahırı bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI DAYILARINDAN ŞÜPHELENİYOR

Kaybolan çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Zeliha Uysal'ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay'ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve Cevdet Uysal'la tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Bünyamin Altınay'ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediği iddia edildi.

Uysal çiftinin zehirleme olayı sonrası Bünyamin Altınay'a dava açtığı, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay'ın arandığı ve pazartesi günü çiftin kaybolduğu kaydedildi. Çiftin ise hayatından endişe ediliyor ve canlı bulunma olasılıkları her geçen gün azalıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 ve 66 yaşındaki çiftin kaybında, çiftin çocukları dayılarını suçluyor.

16 GÜN SONRA GELEN İPUÇLARI...

Uysal çiftinin kayboluşundan sonra ilk kez bir halıya rastlandı. Halının etrafındaki tüyleri sökük ve kenarında bordo renginde örülmüş bir kenarlık bulunuyor. Uysal çiftinin kızı Hacer hanım "bu halı bizim. Annem eski halıların kenarını öyle kumaşla yamardı. Evden hiç bir şeyi atmazdı. Bu halı yıllardır bizim evimizdeydi". Uysal çiftinin kaybolmasından 1 gün önce bahçedeki köpek kulübesinin üzerinde duran halı olduğu belirtildi. Köpek kulübesini örten halı komşu köyde bulundu.

Halının üzerindeki koli bantını bile hatırlayan çocukları, bu halı kesin bizim en ufak şüphemiz yok diye iddia ettiler. Uysal çiftinin kaybolduğu gün kullanıldığı düşünülen halı incelemeye alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katılımcı olarak bilgilerinden faydalandığımız Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli "Bu bir tek kişinin yapacağı iş değil" diyerek halı incelemesinden sonra çıkacak olan DNA sonucu merakla bekleniyor.

Uysal çiftie ait 1 adet çuvalınında kayıp olması, akıllara acaba çiftin halı ve çuvallamı kaçırıldığı akıllara geldi.

Uysal çiftinin fasulye ektiği tarlada Zeliha Uysal'a ait gözlük bulundu. Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin büyük oğlu olan Armağan beyin eşi Hafize hanım, kayıp çiftin fasulye tarlasında çalışırken Zeliha Uysal'a ait olan gözlük buldu.

Gözlüğün Zeliha Uysal'ın bulunan terliklerine sadece 15 metre uzaklıkta olması ise dikkat çekici idi. Ayrıca tahribat olmuş denilen demir tellere ise yaklaşık 30 metre mesafede bulndu. Bulunan gözlük Zeliha Uysal'ın kardeşi olan Bünyamin Altınay'ın bahçesinin çitine ise yaklaşık 7,5 metre mesafede idi.

Aile, gözlüğün bulunmasından sonra, gözlüğü resmi yetkililere haber verdi, Gözlük inceleme için alındı. Uysal çiftinin çocukları "artık kesin eminiz. Bir boğuşma olmuş. Ne olduysa o telin bozuk olduğu köşede olmuş. Tüm izler o köşeye dopru gidiyor. Terlik ve gözlükte o köşeye yakın bulunduğu için artık o köşede bir şey olduğuna eminiz" dediler.

Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Kadir Altınay telefonla bile canlı yayına bağlanmıyor. Hastayım diyerek uzak duruyor. Kadir Altınay'ı Salı günü Yeşilhüyük köyünde gören bir görgü tanığı şunları söyledi.

"27 Ekim Salı günü akşam kahvede gördüm. "Yeşilhüyük köyü tarafında ne işin var?" dedi bana. Ben herzaman bu yoıldan işe gidiyorum dedim. Bende ona sordum senin ne işin var dedim. O dedi benim burda işim var dedi. Kahvede biraz konuştuktan sonra Kadir Altınay yanımdan ayrıldı. Kaybı öğrendikten sonra içime kurt düştü. Söyleyip söylememek konusunda ikilemde kaldım. Bu bilgi önemli olabilir diye size söyledim".

Görgü tanıdığı, Yeşilhüyük köyünden bir nehir geçiyor. Kadir Altınay'ın orada neden olduğu dikkatimi çekti. Oradan geçen bir nehir vardı. Kuşkulandım diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabirine olanları anlattı.