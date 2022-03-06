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İzmir'de sevgili dehşeti! Genç kızı öldüresiye dövdü...

İzmir'de sevgili dehşeti! Genç kızı öldüresiye dövdü...
06.03.2022 22:05

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İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Gamze Tümtürk (22), ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca darbedildi. Burnu kırılan, gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, "Beni dövdükten sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Bir anda beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi, ben kabul etmeyince daha fazla dövmeye başladı. Ölmekten korkuyorum" dedi.

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