Esra Erol canlı yayında inanılmaz olay! 18 yaşındaki Beyza Çelik 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı mı kaçırıldı mı?

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Esra Erol canlı yayınında inanılmaz bir olay daha yaşandı. 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı. Genç kızın ailesi ise Esra Erol canlı yayınına katıldı ve kızlarının zorla kaçırıldığını anlattı. Esra Erol ise "Kaçmak doğru değil" ifadesini kullandı. Zorla kaçırma iddialarını reddeden Beyza Çelik, "Ailem yalan söylüyor. 31 Ocak'ta kaçmadım, 3 Şubat'ta kaçtım. Aileme istemeye geleceklerini söyledim, sıcak bakmadıkları için böyle bir yola başvurdum" dedi.