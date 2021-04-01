Esra Erol canlı yayında inanılmaz olay! 18 yaşındaki Beyza Çelik 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı mı kaçırıldı mı?

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Esra Erol canlı yayınında inanılmaz bir olay daha yaşandı. 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı. Genç kızın ailesi ise Esra Erol canlı yayınına katıldı ve kızlarının zorla kaçırıldığını anlattı. Esra Erol ise "Kaçmak doğru değil" ifadesini kullandı. Zorla kaçırma iddialarını reddeden Beyza Çelik, "Ailem yalan söylüyor. 31 Ocak'ta kaçmadım, 3 Şubat'ta kaçtım. Aileme istemeye geleceklerini söyledim, sıcak bakmadıkları için böyle bir yola başvurdum" dedi.
Beyza, ailesinin yalan söylediğini, 31 Ocak'ta değil 3 Şubat'ta evden kaçtığını, ailesine istemeye geleceklerini söyleyince ailesi sıcak bakmadığı için evden kaçma yoluna gittiğini söyledi. Ailesine evlendiği kişinin yaşını söylediğini iddia eden Beyza, anneme Savaş Bey'in fotoğrafını gösterdim ben dedi ve doğru söylediğini ileri sürdü. Beyza, babamın haberi yoktu, anneme söyledim ben derken Savaş Bey'in haberinin olmadığını, kendisinin kaçıp gittiğini, gitme sebebinin ise evde baskı olduğu için, darp gördüğü için güvendiği birine kaçtığını vurguladı.