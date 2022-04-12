RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı

Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu polisin gözünden kaçmadı
12.04.2022 16:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:33
Eşinin kaçırıldığını sandı...
Yaşam 00:33
Motosikletli sürücü TIR’ın...
Yaşam 01:01
Kırıkkale’de korkunç kaza!...
Yaşam 00:55
Yalova’da müşterisinin çayına...
Yaşam 01:08
Karşıya geçmeye çalışan yayaya...
Yaşam 01:15
Gaziantep'teki uyuşturucu...
Yaşam 00:45
Kadın motor sürücüsüne...
Yaşam 02:01
Nehre atlayan 14 yaşındaki...
Yaşam 00:40
Minibüs takla attı: 4 ölü, 25...
Yaşam 01:15
Sincan’da elektrik trafosu...
Yaşam 00:39
Arnavutköy'de ormanlık alanda...
Yaşam 00:12
Tıklanacağım derken ata yazık...

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce bir otobüs ve bir otomobilde yapılan aramada 504 gramı oyuncak ayının içinde olmak üzere 1 kilo 524 gram metamfetamin ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yol kontrol noktasında aranan yolcu otobüsü ile otomobilde 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerimizce durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada, 504 gramı oyuncak ayı içinde olmak üzere toplamda 1 kilo 524 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili K.G. ve M.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA