PODCAST CANLI YAYIN

Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 30 araç birbirine girdi. Kazalarda 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazalar Anadolu Otoyolu Düzce ile Sakarya'nın Hendek ilçesi gişeleri arasında Düzce sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi kazaları peşi sıra getirdi. 4 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında içlerinde otomobil, cip, tır, kamyon gibi araçların olduğu 30 araç birbirine girdi. Kazlarda toplam 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otoyol Ankara istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.


Köpeğini yanından ayırmadı


Diğer yandan kaza yapan bir otomobilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak boyunluk takıldı. Daha sonrasından yaralı şahıs ayağa kalktı ve ambulansı beklemeye başladı. Bu sırada araçta bulunan köpeğini yanına alan şahıs, can dostunu bir an olsun yanından ayırmadı.

Bunlar da Var

İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle