Otoparkta park halinde bulunan araç alev alev yandı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Ertekin Konakları isimli site içinde yer alan otoparkta bulunan KİA marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmadı.