PODCAST CANLI YAYIN
Otoparkta park halinde bulunan araç alev alev yandı

Otoparkta park halinde bulunan araç alev alev yandı

Beylikdüzü'nde otoparkta park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir anda alev topuna dönen araç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Ertekin Konakları isimli site içinde yer alan otoparkta bulunan KİA marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmadı.

Bunlar da Var

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle