Otoparkta korkunç anlar kamerada: 63 yaşındaki adam ezilerek can verdi

Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:57:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trajik olay, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki belediyeye ait açık otoparkta yaşandı. Gece saatlerinde otoparkta yürüyen 63 yaşındaki Tevfik Deniz, bir anda yere yığıldı. O sırada otoparktan çıkış yapan ve seyir hâlindeki bir otomobil, yerde yatan Tevfik Deniz'i fark edemeyerek üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan Deniz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.