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Otopark cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
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Otopark cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 17:04

Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada Muharrem Can Kurtuluş (27) 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi. Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kurtuluş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kurtulmuş'un 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildiği, aracından indiği sırada çıkan arbede ve silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alıyor.

"OĞLUMU KURŞUN YAĞMURUNA TUTUYORLAR"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaşananları anlatan baba Şenol Kurtuluş, "Oğlum işinde gücünde olan biriydi. İzin gününde evden gelip marinada arkadaşlarıyla bir şeyler içmek isterken magandalar tarafından önü kesiliyor. Ufak bir tartışmadan sonra telefonunu gasbediyorlar. Telefonu gasbettikten sonra sorgu sual sormadan oğlumu kurşun yağmuruna tutuyorlar. Oğlum yalnızca otoparka gidip arkadaşlarıyla buluşmak istiyordu. Karşı tarafı bile tanımıyor. Burada alkol alıp gittikten sonra zaten evlerinde de uyuşturucu yakalanıyor. Gasp ettikleri telefonda evde bulunuyor" dedi.

"EVLENİP ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞMAK İSTİYORDU"

Şenol Kurtuluş, "İnsan düşmanına acır 6-7 tane kurşun sıkmaz. İddianame de hazırlandı. Şimdi de suçlamaları kendi kafalarınca birbirlerine paylaştırmaya çalışıyorlar. Bu insanlar topluma kazandırılırsa bile bunlar daha zararlı olup başka can yakarlar. Benim oğlum insanları seven biriydi. İdealleri olan biriydi. İşinde gücünde olan evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyordu" diye konuştu.

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