PODCAST CANLI YAYIN
Otomobille drifte ceza

Otomobille drifte ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen otomobil sürücüsüne toplam 92 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 kez drift yaparak trafiği ve vatandaşların canını tehlikeye attığı tespit edilen otomobili kamera kaydı ile tespit ederek yakaladı. Otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Otomobil 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Bunlar da Var

Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle