PODCAST CANLI YAYIN
Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 23:05

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Turgutlu’da işçi servisi tıra çarptı: Çok fazla yaralı var
17.12.2024Salı
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti: Annenin feryadı yürekleri dağladı
17.12.2024Salı
Kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attı
17.12.2024Salı
İETT otobüsü can aldı! Kaza anı!
17.12.2024Salı
Konya taksici cinayeti! Ses kaydı videosu!
17.12.2024Salı
Bunlar da Var
Konya’da taksici cinayeti! 03:41
Konya'da taksi şoförü üniversiteli Eren'i öldüren saldırganlar yakalandı
16.12.2024Pazartesi
Beşiktaş’ta ölümlü İETT kazası kamerada! 00:43
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü! Kaza anı kamerada!
16.12.2024Pazartesi
GOL İZLE: Rizespor 3-0 Van BBSK 01:06
GOL İZLE: Rizespor 3-0 Van BBSK
17.12.2024Salı
Isparta yolcu otobüs kazası! 01:06
Yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 24 yaralı!
16.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN