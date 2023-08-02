Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti: Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, öğle saatlerinde Nizip Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASJ 175 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Mehmet Cingöz idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Cingöz, ağır yaralandı. Mehmet Cingöz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cingöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"

Motosiklet sürücüsü Mehmet Cingöz'ün ölümüne neden olan kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan karşı sokağa geçmek isteyen otomobilin ana yoldan gelen motosiklet sürücüsüne çarpma anları saniye saniye yer aldı.