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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti: Annenin feryadı yürekleri dağladı
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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti: Annenin feryadı yürekleri dağladı

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 22:36

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Karıt Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Emrah Özdemir, A.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen anne Aynur Özdemir, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Üç gün önce oğlunun doğum günü olduğunu ifade eden acılı annenin feryadı çevrede bulunanları derinden etkiledi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, gencin cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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