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Otomobilin çarptığı engelli yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı engelli yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 18:04

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, otomobilin çarptığı akülü araçta bulunan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, akülü aracı ile karşıya geçmeye çalışan engelliye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı engelli özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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