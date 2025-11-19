Otomobil trafik polisine çarptı: O anlar kamerada!

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giriş yapan bir sürücünün kullandığı otomobil, bu sırada telefonla konuşan trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru, kazayı yara almadan atlattı. Sürücüyü uyaran trafik polisi, şikayetçi olmadı. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.