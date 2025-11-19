PODCAST CANLI YAYIN
Otomobil trafik polisine çarptı: O anlar kamerada!

Samsun'da akaryakıt istasyonuna girmek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin trafik polisine çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giriş yapan bir sürücünün kullandığı otomobil, bu sırada telefonla konuşan trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru, kazayı yara almadan atlattı. Sürücüyü uyaran trafik polisi, şikayetçi olmadı. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

