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Otomobil Terme Çayı’na uçtu: 1 ölü
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Otomobil Terme Çayı'na uçtu: 1 ölü

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 19:30

Samsun'da otomobilin Terme Çayı'na uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çangallar mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Terme Çayı kenarında asfalt yol üzerinde seyir etmekte olan Oktay Karaağaç (46) kontrolündeki 52 DS 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa uçtu. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) sevk edildi. TAKE ekiplerinin müdahalesiyle araçta bulunan Oktay Karaağaç sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Karaağaç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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