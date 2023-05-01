Otomobil şarampole yuvarlandı yardıma gelen ambulansta kazaya karıştı; 4 yaralı var

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale için bölgeye giden ambulans da kaza yaptı. İki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Palandöken ilçesi Konaklı köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobildeki yaralılara müdahale için bölgeye sevk edilen ambulansta kaza yerine yakın alanda yan devrildi. İki araçta bulanan yaralılar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.