Otomobil iş yerine girdi asılı kaldı

Kadıköy’de yokuş aşağıya giden otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil işyerine girdi. Kaza anında iş yerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada otomobilin sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Yeni Duygu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K kontrolünde ki 07 CUD 34 plakalı otomobil yokuş aşağıya seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden G.K otomobili önce kaldırma daha sonra demir bariyerleri yıkarak iş yerine girdi. Kazada işyerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bina sakinleri binadan gelen gürültü sonrası sokağa döküldü. Kazada otomobilin sürücü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çekilmesi için çağırılan itfaiye ve çekici aracının aracı çekmemesi üzerine belirsizlik oluştu. Otomobil işyerine girmiş bir halde bırakıldı.