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Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
03.03.2023 02:38 - Son Güncelleme: 03.03.2023 02:59

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Kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi, Polatlı-Ayaş yolu, Basri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Ayaş istikametine doğru giden otomobil ile Polatlı istikametine giden minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüs alev alarak yanmaya başladı. Minibüs şoförü yoldan geçen sürücüler tarafından çıkartıldı. Yaralı arkadaşı ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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