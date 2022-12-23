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Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
23.12.2022 00:14 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:21

OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-100 Kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyer ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Adapazarı ilçesi D-100 Kara yolu Maltepe Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 54 SH 378 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu. Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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