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Otomobil dereye düştü korku dolu anlar yaşandı

Otomobil dereye düştü korku dolu anlar yaşandı
26.11.2021 16:31
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Artvin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye uçtu, sulara gömülen araç içinden 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Olay bugün saat 13.30 sıralarında Artvin’in Şavşat ilçesi 45. kilometresinde bulunan Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Karagöz (82) yönetimindeki 08 HD 003 plakalı hafif ticari aracı sürücünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Sürücü Seyfettin Karagöz ve yanındaki İlhan Odobaş (70) çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı. Derenin soğuk sularında araçta mahsur kalan vatandaşlar, araç içinden kurtarılma anı ise etrafta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı araç içinden güçlükle çıkartıldı. Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi

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