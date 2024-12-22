SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Otomobil derece uçtu: 1 ölü
Haberler Yaşam Videoları

Otomobil derece uçtu: 1 ölü

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 19:40

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Beşikdüzü-Şalpazarı karayolunun altıncı kilometresinde Berat Sami Yazıcı’nın kontrolünde bulunan 61 ER 584 plakalı Tofaş Kartal markalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağasar deresine uçtu. Yaşanan kazada 19 yaşındaki sürücü Berat Sami Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Bekir Sami Yazıcı’nın cenazesinin Şalpazarı ilçesine bağlı Sugören mahallesinde 23 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında ebediyete uğurlanacağı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara'da feci kaza: Kamyon 11 aracı biçti!
22.12.2024Pazar
Muğla'da helikopterin düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı!
22.12.2024Pazar
Alacak verecek tartışması kanla bitti: 1 ölü
22.12.2024Pazar
Sağlık Bakanı Memişoğlu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
22.12.2024Pazar
15 yaşındaki çocuk balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı: Ölümden döndü!
22.12.2024Pazar
Bunlar da Var
Torbalı’da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti! 01:55
Torbalı'da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
22.12.2024Pazar
Muğla’da helikopter kazası! Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı 01:06
Helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptı
22.12.2024Pazar
Muğla’da düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı 01:20
Düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı
22.12.2024Pazar
Çukurova kaza haberi! 14 yaşındaki sürücü cipiyle otomobile çarptı: 1 ölü! | Kaza anı kamerada! 01:57
14 yaşındaki sürücü Çukurova'da ölüm saçtı!
21.12.2024Cumartesi
CANLI YAYIN