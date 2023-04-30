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Otomobil altına giren kedi ve iki yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobil altına giren kedi ve iki yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
30.04.2023 10:11

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da bir otomobil sahibi aracını çalıştırınca kedi sesleri duydu. Bunun üzerine yakındaki Bahçeşehir 2'nci Kısım'daki Pazartürk Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu'na giderek itfaiye erlerinden yardım istedi. İstasyondaki araç bakım bölümüne götürülen otomobilin alt kapağı açılınca oldukça iri kedi ve iki yavrusunun buraya yerleştiği görüldü. Görevliler eldiven kullanarak kedi ve yavrularını almak istedi. Ancak, yavrularına zarar verileceğini düşünen anneleri engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine anne kedinin hayvan yakalama aparatı ile alındıktan sonra yavrularının çıkarılmasına karar verildi. Aparattaki kablo ile anne kedi çekilerek dışarı çıkartılırken çırpındı. Kedi kafese konulurken, iki yavrusu da çıkarılarak istasyondaki boş bulunan kulübeye yerleştirildi. Görevliler kedi ve iki yavrusuna bakmaya devam edeceklerini, ancak kedinin yavrularını başka yere götürmeye çalıştığını söyledi.

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