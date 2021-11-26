Otobüs ve tırların karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ve tırların karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yolcu otobüsündeki 31 yolcu tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmedi. Kaza, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi çıkışında sabah 04.10 civarında meydana geldi. Denizli’nin Çardak ilçesine 3 kilometre kala yaşanan trafik kazasında yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarparken, otobüsü de arkasında gelen tırlar çarptı. Toplamda 4 tır ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasının ardından bölgeye hem Afyonkarahisar hem de Denizli’den 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ekipler otobüste hostes olarak çalıştığı öğrenilen Selma Tekol isimli kadının öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan Serkan Kayaaltı, Kamil Usta, Adnan Başak ve Bilal Altındaş Afyonkarahisar ile birlikte Denizli’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Otobüste bulunan 31 yolcu ise durumlarının iyi olduğunu belirterek, tedaviyi kabul etmediler. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.