Otobüs şoförüne saldıran magandanın saçma sapan bahanesi: Canım sıkıldı

Konya Meram'da bindiği belediye otobüsü şoförünü darbedip kaçan 22 yaşındaki Muhammed Ahmet A. kısa sürede yakalandı. 22 yaşındaki genç "Canım sıkıldığı için saldırdım" dedi. Öte yandan saldırgan gencin 3 gün önce de başka bir otobüsün camını kırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.

Muhammed Ahmet A., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp, dövdü.

Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi.

Soruşturma sürüyor.